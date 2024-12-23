Россия осуществила около 2300 запусков дронов по Украине – британская разведка

В ноябре 2024 года Россия совершила около 2300 запусков беспилотников разных типов на территорию Украины, что превысило показатели октября. "Россия запустила около 2300 беспилотных авиационных комплексов (БПАК) односторонней атаки на территорию Украины, превысив количество запусков предыдущего месяца", – говорится в обзоре британской разведки.

В течение 2024 года количество запусков БПАК постоянно увеличивалось. Самый заметный рост наблюдался с июля, когда ежемесячное количество запусков выросло более чем на 200 единиц. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Однако в ноябре темпы роста по сравнению с предыдущими месяцами замедлились. По предварительным данным, в декабре 2024 года зафиксировано около 850 запусков беспилотников.

Британская разведка отметила, что на активность атак в декабре, вероятно, повлияла погода. Это подтверждают периоды низкой активности, сменявшиеся значительными волнами запусков во время благоприятных условий.

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По мнению экспертов, при отсутствии существенного влияния на пусковые площадки или производственные мощности Россия способна поддерживать уровень атак на уровне более 1500 запусков в месяц.

"Беспилотные авиационные комплексы обеспечивают России возможность наносить удары по целям на всей территории Украины. Это позволяет продолжать давление на Украину, одновременно пополняя запасы авиационных ракет дальнего радиуса действия", - подытожили в британской разведке.

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

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