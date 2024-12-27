Самолет "Азербайджанских авиалиний", совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел катастрофу вблизи города Актау в Казахстане. По данным агентства Reuters, причиной трагедии могло стать поражение зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-С", принадлежащим России.

"Предварительные результаты расследования указывают на то, что самолет был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С". Его связь была заблокирована системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному", - отметил собеседник, ознакомленный с расследованием. Об этом пишет Reuters.

Источник добавил, что пока нет доказательств, указывающих на преднамеренность действий со стороны России. Однако официальный Баку ожидает признание этого инцидента. Еще три источника подтвердили, что следствие пришло к аналогичным предварительным выводам. Российское Министерство обороны пока не комментирует ситуацию.

Рейс J2-8243 отклонился от курса над южным регионом России, где часто размещены системы ПВО для борьбы с украинскими беспилотниками. Самолет пролетел сотни километров над Каспийским морем, прежде чем разбиться на территории Казахстана.

Российская авиационная служба предполагает, что причиной аварии могло быть столкновение с птицей. В то же время казахстанские официальные лица не подтвердили и не опровергли версию сбивания самолета средствами ПВО.

Катастрофа произошла на фоне закрытия аэропорта Махачкалы утром того же дня. Расследование продолжается, а казахстанские следователи пока не обнародовали окончательные выводы.

Напомним, Россия совершила около 2300 запусков дронов по Украине.

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