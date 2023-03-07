У Британії для коронації Карла III реставрують 700-річний трон Едуарда I

У травні 2023 року у Великій Британії відбудеться коронація Карла III. Церемонію планують провести 6 травня у Вестмінстерському абатстві.

Церемонія коронації Карла ІІІ буде коротшою за коронацію Єлизавети II у 1953 році. Гостей теж буде менше – 2000 замість 8000. Разом із Карлом коронують і королеву-консорта Каміллу. До речі, на її короні не буде, як кажуть, алмазу Кохінур, що, як вважають, притягує великі неприємності.

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На церемонії звучатимуть 12 нових, спеціально написаних із цієї нагоди творів. Серед них – гімн, написаний знаменитим композитором Ендрю Ллойдом Веббером.

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Тим часом реставратори розпочали підготовку 700-річного трону святого Едуарда, на якому сидітиме Карл III під час церемонії коронації, повідомляє BBC. Зазначається, що трон за кілька сотень років став надзвичайно крихким, тож його вирішили зміцнити, почистити та відновити позолоту, що обсипається.

Цей трон століттями використовувався для коронацій монархів у Британії.

"Це найстародавніший з усіх відомих предметів меблів, який досі використовується за своїм первісним призначенням. Крісло справді дуже крихке. Воно має складну багатошарову структуру, позолота часто обсипається, тому доводиться ретельно приклеювати її, щоб вона напевно витримала майбутню коронацію", – зауважила реставраторка Кріста Блесслі.

Вона каже, що працює з троном вже протягом чотирьох місяців. Під час робіт їй вдалося навіть виявити раніше невідоме зображення пальців на задніх ніжках крісла.

Блесслі розповіла, що спочатку трон був прикрашений позолотою та кольоровим склом із зображеннями птахів, рослин, тварин, святих та самого короля. Його спроєктували так, щоб він вміщав так званий Скунський камінь, або Камінь Долі - шматок червоного пісковика вагою 150 кілограмів, який вважався в Шотландії святою реліквією і захоплений Едуардом I. Зараз Камінь Долі знаходиться в Единбурзі, але для коронації його на час доставлять.

Під час останніх коронацій трон залишали непокритим, однак у XVI-XVII століттях, за часів Тюдорів і Стюартів, його було заведено драпірувати багато розшитим золотом покривалом.

Повідомляється, що трон виготовили за наказом Едуарда I, який правив Англією з 1272 до 1307 року. З того часу він не пропустив практично жодної коронації. У XVIII столітті та навіть у XIX столітті туристи та школярі часто щось дряпали на троні. Один із написів, наприклад, говорить: "П. Еббот спав у цьому кріслі з 5 на 6 липня 1800 року". 1914 року трон постраждав від бомби, закладеної, як вважається, суфражистками.

Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року у шотландському замку Балморал у віці 96 років.

Новим королем став її син, 73-річний принц Чарльз.

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