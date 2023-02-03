Королева Камілла вражає на прийомі в Букінгемському палаці

На заході були присутні багато видатних особистостей з усієї країни, включно з представниками всіх сфер суспільства, як-от представники збройних сил, мистецтва і ЗМІ, працівники індустрії моди, керівники корпорацій і підприємці, урядовці, постачальники фінансових послуг, працівники охорони здоров'я, релігійні діячі, а також філантропи.

Королева Камілла була одягнена для цієї особливої нагоди в смарагдово-зелену сукню-пальто з вишивкою, створену Анною Валентайн, яку вона вже неодноразово одягала. Вона доповнила свій образ золотим намистом від Kiki Mcdonough і великими сережками, а на обличчі був мінімальний макіяж, який підкреслював її природну красу. Її волосся було укладене в елегантну зачіску, що дала змогу прикрасі посісти центральне місце.

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Король Карл III також був одягнений у синій костюм у парі з білою сорочкою і краваткою. На його безіменному пальці красувалася обручка з валлійського золота під іншою каблучкою, яку він носить, не знімаючи. У руці у нього був келих, що свідчить про те, що він весело спілкувався з гостями на прийомі.

Королеві Каміллі 75 років, вона одружена з королем Карлом III з 2005 року після розлучення з колишнім чоловіком Ендрю Паркером-Боулзом, з яким у неї було двоє дітей - Том Паркер Боулз і Лаура Лопес відповідно. Відтоді вона стала невід'ємною частиною королівського життя, беручи участь у різноманітних заходах, як офіційних, так і приватних, маючи водночас по-королівськи бездоганний вигляд і завжди бездоганно одягаючись, що відповідає її положенню в колах королівської сім'ї.

Король Карл III - народився в королівській сім'ї 14 листопада 1948 року в сім'ї Єлизавети II і Філіпа герцога Единбурзького, раніше відомого як принц Чарльз, нині відомий як Його Величність король Карл III після вступу на престол після смерті своєї матері Єлизавети II, яка правила Сполученим Королівством із 1952 року до 2020 року, коли вона мирно померла, залишивши його спадкоємцем престолу, після чого він став найдовгоправлячішим монархом на сьогоднішній день.

Букінгемський палац - офіційна резиденція британських государів з 1837 року, що служить палацом королів до сьогоднішнього дня, де проводяться численні державні заходи, церемонії, прийоми, які представляють зв'язки між Сполученим Королівством та світом, даючи людям можливість мигцем побачити самих королів, коли вони відвідують ці грандіозні заходи, створюючи спогади на все життя тим, кому пощастило стати їхніми безпосередніми свідками.