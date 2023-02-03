Королева Камилла впечатляет на приеме в Букингемском дворце

На мероприятии присутствовали многие выдающиеся личности со всей страны, включая представителей всех сфер общества, таких как представители вооруженных сил, искусства и СМИ, работники индустрии моды, руководители корпораций и предприниматели, правительственные чиновники, поставщики финансовых услуг, работники здравоохранения, религиозные деятели, а также филантропы.

Королева Камилла была одета для этого особого случая в изумрудно-зеленое платье-пальто с вышивкой, созданное Анной Валентайн, которое она уже неоднократно надевала. Она дополнила свой образ золотым ожерельем от Kiki Mcdonough и крупными серьгами, а на лице был минимальный макияж, который подчеркивал ее естественную красоту. Ее волосы были уложены в элегантную прическу, позволяющую украшению занять центральное место.

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Король Карл III также был одет в синий костюм в паре с белой рубашкой и галстуком. На его безымянном пальце красовалось обручальное кольцо из валлийского золота под другим кольцом, которое он носит не снимая. В руке у него был бокал, что говорит о том, что он весело общался с гостями на приеме.

Королеве Камилле 75 лет, она замужем за королем Карлом III с 2005 года после развода с бывшим мужем Эндрю Паркером-Боулзом, с которым у нее было двое детей - Том Паркер Боулз и Лаура Лопес соответственно. С тех пор она стала неотъемлемой частью королевской жизни, участвуя в различных мероприятиях, как официальных, так и частных, выглядя при этом по-королевски, всегда безупречно одеваясь, что соответствует ее положению в кругах королевской семьи.

Король Карл III - родился в королевской семье 14 ноября 1948 года в семье Елизаветы II и Филиппа герцога Эдинбургского, ранее известного как принц Чарльз, сейчас известен как Его Величество король Карл III после вступления на престол после смерти своей матери Елизаветы II, которая правила Соединенным Королевством с 1952 года до 2020 года, когда она мирно скончалась, оставив его наследником престола, после чего он стал самым долгоправящим монархом на сегодняшний день.

Букингемский дворец - официальная резиденция британских государей с 1837 года, служащая дворцом королей до сегодняшнего дня, где проводятся многочисленные государственные мероприятия, церемонии, приемы, представляющие связи между Соединенным Королевством и миром, давая людям возможность мельком увидеть самих королей, когда они посещают эти грандиозные мероприятия, создавая воспоминания на всю жизнь тем, кому посчастливилось стать их непосредственными свидетелями.