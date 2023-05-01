У Брянській області потяг з нафтопродуктами зійшов з рейок: повідомляють про підрив

За даними російських ЗМІ, в Брянській області на росії на перегоні Рассуха-Унеча зійшов з рейок потяг з 60 вагонами, що був навантажений нафтопродуктами і пиломатеріалами, в результаті пошкодження полотна.

Читайте також: Пожежники рф ледь не спалили село в Бурятії

За попередніми даними, незадовго до того стався підрив залізниці, і в даний момент 7-8 вагонів лежать на боці, що призвело до пожежі. Екстрені служби вже працюють на місці події. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив, що причиною сходження потяга з рейок був підрив ж/д полотна.

"В Унечському районі на 136 км колії Брянськ-Унеча спрацював невстановлений вибуховий пристрій, в результаті чого зійшов з рейок локомотив вантажного складу. Постраждалих немає. В даний час на місці працюють оперативні служби. Рух на даній ділянці дороги призупинено", – повідомив він.

Відео дня

Нагадаємо, раніше у російській Арамілі загорілась будівля науково – виробничого комплексу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!