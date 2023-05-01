В Брянской области поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов: сообщают о подрыве

По данным российских СМИ, в Брянской области на россии на перегоне Рассуха-Унеча сошел с рельсов поезд с 60 вагонами, нагруженный нефтепродуктами и пиломатериалами, в результате повреждения полотна.

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По предварительным данным, незадолго до этого произошел подрыв железной дороги, и в данный момент 7-8 вагонов лежат на боку, что привело к пожару. Экстренные службы уже работают на месте происшествия. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что причиной схождения поезда с рельсов был подрыв ж/д полотна.

"В Унечском районе на 136 км пути Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение на данном участке дороги приостановлено", – сообщил он.

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Напомним, ранее в российской Арамиле загорелось здание научно – производственного комплекса.

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