У частині міст України почались екстрені відключення світла: у чому причина

В Одеській та Дніпропетровській областях через пошкодження енергооб’єктів унаслідок російських обстрілів енергетичні компанії вимушені застосовувати відключення світла.Такі заходи зумовлені мережевими обмеженнями.

Наразі тривають ремонтні роботи, і фахівці докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Читайте також: По всій Україні запроваджено аварійні відключення світла – Укренерго

Також енергетики звернулися до громадян із проханням ощадливо використовувати електроенергію в пікові години – з 16:00 до 19:00.

Нагадаємо, минулого разу екстрені відключення світла в Україні вводили 11 лютого, після масштабного російського обстрілу енергетичних та газових обʼєктів України.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!