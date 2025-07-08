У Дії з'явилася корисна послуга для підприємців: як нею скористатися

Українські підприємці зможуть подавати піврічний звіт через Дію. Документ буде створюватися автоматично, з відображенням загальної суми податків, після введення даних за обидва квартали.

Розробники платформи повідомили, що новий сервіс доступний для фізичних осіб-підприємців (ФОП) 3 групи з 5% ставкою єдиного податку, які не є платниками ПДВ і не мають працівників. Про це пише UAportal, посилаючись на OBOZ.UA.

Вони можуть виконати це в кілька простих кроків. Ось інструкція:

авторизуватися в особистому кабінеті на порталі Дія;

перейти у розділ "Відомості про мене", а звідти – у "Податки";

обрати "Звіти та декларації", а там – "Декларація";

вказати суму доходу;

перевірити звіт та відредагувати його за потреби;

підписати декларацію КЕП (файловим або апаратним ключем) і надіслати.

Читайте також: Податкова після закриття ФОП: які документи й звіти можуть перевірити

Варто враховувати, що обробка декларації в Державній податковій службі може зайняти до 24 годин. Після перевірки користувач отримає сповіщення в електронному кабінеті про те, чи була декларація прийнята, чи відхилена через помилку (в такому разі її потрібно виправити та подати повторно).

Таким чином, для ФОПів у Дії доступні сплати єдиного податку (5% від доходу), ЄСВ (22% від мінімальної зарплати за кожен місяць) та військового збору (1% від доходу). Збори автоматично розраховуються на основі доходів підприємця за ІІ квартал, але за потреби цю суму можна змінити вручну (якщо особа звільнена від сплати військового збору, можна вказати "0").

У додатку "Дія" попереджають, що під час редагування не буде жодних обмежень або попереджень, тому важливо бути обережними і ретельно перевіряти введені дані. Також розробники нагадали про максимальний ліміт річних надходжень для ФОП 3 групи, який становить 9,33 млн грн.

Декларацію необхідно подати протягом 40 календарних днів після завершення кварталу (остання дата подачі – 11 серпня). Крім того, ЄСВ має бути сплачено протягом 20 днів після кінця кварталу, а додаток 1 (ЄСВ) подається раз на рік у складі річної декларації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які зобов'язання повинні виконати всі ФОПи в Україні до кінця липня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!