Податкова після закриття ФОП: які документи й звіти можуть перевірити

Припинення діяльності ФОП (фізичної особи-підприємця) – це не лише формальність, а й остаточне врегулювання взаємин з податковими органами. Багато підприємців помилково вважають, що після подання заяви про закриття всі їхні зобов’язання автоматично скасовуються.

Насправді податкова має право проводити перевірки навіть після офіційного завершення підприємницької діяльності. 24 Канал пояснює, які саме аспекти можуть зацікавити податкову службу та як краще підготуватись до можливої перевірки.

Навіть після завершення державної реєстрації припинення діяльності ФОП, податкова служба зберігає право:

провести перевірку правильності сплати податків і зборів;

виявити наявність податкової заборгованості;

запросити податкову звітність та пояснення за минулі періоди діяльності.

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Що саме підлягає перевірці

Єдиний податок або податок на прибуток: контролюючий орган перевіряє правильність розрахунку та своєчасність сплати податків за всі звітні періоди, з особливим акцентом на останній місяць або квартал перед припиненням діяльності.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ): цей внесок має сплачуватись незалежно від того, чи мав ФОП дохід. Навіть у разі "сплячого" статусу підприємця, заборгованість по ЄСВ не анулюється автоматично. Податкова перевіряє повноту й своєчасність сплати внеску до дати офіційного закриття.

Податкова звітність

Після припинення діяльності ФОП зобов’язаний подати всі обов’язкові звіти, серед яких:

щоквартальні або річні декларації,

звітність щодо сплати ЄСВ,

остаточна (ліквідаційна) декларація.

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Фінансові операції

У разі підозри на недоотриманий дохід, податкова служба може проаналізувати:

рух коштів на банківських рахунках,

касові операції,

розрахунки через РРО (якщо він використовувався у діяльності).

Документи

Податковий орган має право вимагати такі документи:

книги обліку доходів,

договори з клієнтами або постачальниками,

акти виконаних робіт, інвойси, рахунки-фактури тощо.

Відповідно до чинного законодавства, всі документи слід зберігати щонайменше 1095 днів (тобто 3 роки) з дати припинення підприємницької діяльності.

Які перевірки можуть бути

Камеральна перевірка – автоматична перевірка поданих звітів (зокрема ліквідаційної декларації);

Документальна перевірка – проводиться за рішенням податкової, може відбутись і після закриття ФОП;

Фактологічна перевірка – застосовується у разі виявлення потенційно недостовірних або непогашених зобов’язань.

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Як уникнути труднощів після закриття ФОП

Перш ніж припинити діяльність, необхідно подати всі обов’язкові звіти, зокрема ліквідаційну декларацію. Рекомендується переконатися у відсутності боргів із податків та ЄСВ. Також слід скасувати електронні підписи, щоб запобігти несанкціонованому використанню.

Порада: обов’язково збережіть усі важливі документи, хоча б у цифровому форматі. Не зайвим буде перевірити інформацію в електронному кабінеті платника податків — чи офіційно завершено всі податкові процеси.

Чи можуть з’явитися борги після закриття?

Так, така ситуація можлива. Податкова може донарахувати суми у разі:

виявлення помилок у поданій звітності;

неподання обов’язкових документів;

невиплачених податкових або соціальних внесків;

прихованої або неоформленої господарської діяльності.

Важливо: навіть після ліквідації ФОП податкові зобов’язання залишаються чинними – борги доведеться сплатити в повному обсязі.

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