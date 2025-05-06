Нагадування для українських підприємців: що має зробити кожен ФОП в Україні до кінця травня

У травні 2025 року українські підприємці зобов’язані подати квартальну податкову декларацію та здійснити оплату єдиного податку й військового збору до 20 числа. Для ФОП першої групи мінімальний платіж становить від 302,80 грн, а підприємцям третьої групи додатково необхідно сплатити 1% військового збору з отриманого доходу.

Про це повідомив податковий консультант Михайло Смокович, пише OBOZ.UA. Він зазначив, що підприємці третьої групи повинні до середини травня виконати кілька обов’язкових процедур:

до 12 травня включно подати декларацію платника єдиного податку за перший квартал 2025 року;

до 20 травня сплатити єдиний податок у розмірі 5% за цей період;

до тієї ж дати – внести 1% військового збору від доходу за I квартал.

Розмір зазначених податків визначається на основі доходів, отриманих у перші три місяці року. Зволікати з поданням і сплатою не варто – це може призвести до нарахування штрафів і пені. ФОПи на спрощеній системі оподаткування першої та другої груп також мають здійснити кілька ключових платежів у травні:

військовий збір за травень (рекомендована сума – 800 грн) – до 20 травня;

єдиний податок для підприємців другої групи – 1600 грн – крайній термін також 20 травня;

для ФОП першої групи – 302,80 грн – сплата до 20 травня.

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Підприємці, які зареєстровані в зонах, де тривають бойові дії, мають право сплачувати податки на добровільній основі. У випадку, якщо ФОП офіційно працевлаштовує працівників, необхідно подати податкову звітність за квітень, яка включає:

додаток 1 щодо нарахувань ЄСВ (єдиного соціального внеску);

додаток 4ДФ із інформацією про виплачені доходи фізичним особам – до 20 травня включно.

У цьому звіті зазначаються дані щодо заробітної плати, нарахованих податків, утримань і сплати соціальних внесків. Навіть якщо підприємець не має працівників у штаті, але здійснює виплати фізичним особам (наприклад, за виконані роботи чи надані послуги), він зобов’язаний подати Податковий розрахунок разом із Додатком 4ДФ за квітень – до 20 травня.

Такий звіт дозволяє податковій службі контролювати коректність нарахування і сплати податків із доходів фізосіб. Прострочення у поданні звітності або несвоєчасна сплата податків може спричинити штрафні санкції, тому важливо дотримуватись усіх строків.

Нагадаємо, раніше у Мін'юсті пояснили, як ФОПам не платити зайві податки.

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