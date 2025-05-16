Налоговая после закрытия ФЛП: какие документы и отчёты могут проверить
Прекращение деятельности ФЛП (физического лица-предпринимателя) – это не только формальность, но и окончательное урегулирование отношений с налоговыми органами. Многие предприниматели ошибочно полагают, что после подачи заявления о закрытии все их обязательства автоматически упраздняются.
На самом деле, налоговая имеет право проводить проверки даже после официального завершения предпринимательской деятельности.24 Канал объясняет, какие именно аспекты могут заинтересовать налоговую службу и как лучше подготовиться к возможной проверке.
Даже после завершения государственной регистрации прекращения деятельности ФЛП налоговая служба сохраняет право:
- провести проверку правильности уплаты налогов и сборов;
- выявить наличие налоговой задолженности;
- запросить налоговую отчетность и разъяснения за прошедшие периоды деятельности.
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Что именно подлежит проверке
Единый налог или налог на прибыль: контролирующий орган проверяет правильность расчета и своевременность уплаты налогов за все отчетные периоды с особым акцентом на последний месяц или квартал перед прекращением деятельности.
Единый социальный взнос (ЕСВ): этот взнос должен уплачиваться независимо от того, имел ли ФЛП доход.
Налоговая отчетность
После прекращения деятельности ФЛП обязан предоставить все обязательные отчеты, среди которых:
- ежеквартальные или годовые декларации,
- отчетность об уплате ЕСВ,
- окончательная (ликвидационная) декларация.
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Финансовые операции
В случае подозрения на недополученный доход налоговая служба может проанализировать:
- движение средств на банковских счетах,
- кассовые операции,
- расчеты через РРО (если он использовался в деятельности).
Документы
Налоговый орган имеет право требовать следующие документы:
- книги учета доходов,
- договоры с клиентами или поставщиками,
- акты выполненных работ, инвойсы, счета-фактуры и т.д.
Согласно действующему законодательству, все документы следует хранить не менее 1095 дней (т.е. 3 года) с даты прекращения предпринимательской деятельности.
Какие проверки могут быть
- Камеральная проверка – автоматическая проверка представленных отчетов (в том числе ликвидационной декларации);
- Документальная проверка – проводится по решению налоговой, может состояться и после закрытия ФЛП;
- Фактологическая проверка – применяется при выявлении потенциально недостоверных или непогашенных обязательств.
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Как избежать трудностей после закрытия ФЛП
Прежде чем прекратить деятельность, необходимо подать все обязательные отчеты, в частности, ликвидационную декларацию. Рекомендуется убедиться в отсутствии долгов по налогам и ЕСВ.
Совет: обязательно сохраните все важные документы, хотя бы в цифровом формате. Не лишним будет проверить информацию в электронном кабинете налогоплательщика — официально ли завершены все налоговые процессы.
Могут ли появиться долги после закрытия?
Да, такая ситуация возможна.
- выявление ошибок в представленной отчетности;
- неподача обязательных документов;
- неуплаченных налоговых или социальных взносов;
- скрытой или неоформленной хозяйственной деятельности.
Важно: даже после ликвидации ФЛП налоговые обязательства остаются в силе – долги придется уплатить в полном объеме.
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