У будинку американця вилупилася рідкісна двоголова змія (фото та відео)

Селекціонер Аден Джонсон у США під час перевірки кладки бичачої змії помітив, що з одного із яєць вже вилупилося дитинча. Він був приголомшений, оскільки воно було з двома головами.

Як повідомляє Daily Star, селекціонер сподівається, що змії вдасться вижити попри цю аномалію. Він каже, що у США подібну рептилію можна продати за тисячі доларів, оскільки шанси, що може вилупитися двоголова змія становлять один на 100 000.

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Аден Джонсон зауважив, що дитинчата змії мали бути близнюками, але ембріон не розділився, що призвело до формування двох голів і одного тіла.

Селекціонер повідомив, що змія рухлива і всі її голови дихають та харчуються.

"Їй важко пересуватися і таке інше. Я не знаю, яка голова що робить… Однак вона шипить, захищаючись, обидві голови в порядку. Мені здається, що як для двоголової змії, рептилія доволі здорова", – додав Джонсон.

З його словами, змії, народжені з двома головами, як правило, мають меншу тривалість життя, частково через проблеми з їжею.

Раніше двоголова змія вилупилася у зоомагазині в Британії.

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