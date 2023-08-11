Справжній Уроборос: У мережі показали відео, на яких змії дійсно їдять власні хвости

Змія, що об'їдає власний хвіст, вже з давніх часів є символом нескінченності. Однак спостерігати цей образ жахливої реальності може викликати подив та страх. Невелика кількість випадків, переважно в умовах неволі, підтверджують можливість того, що змія дійсно може поглинути свій власний хвіст.

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Коли рептилія починає вживати в себе все більшу частину тіла, символ нескінченності перетворюється на моторошний образ смертельної спіралі. Якщо власник змії не втручається, травні рідини можуть завдати шкоди її організму, пише Science Alert.

У деяких змій, що знаходяться в неволі та мають тенденцію їсти самих себе, помітно пошкоджену луску через вплив кислих шлункових рідин.

Хоча герпетологи і не можуть точно пояснити причини цієї поведінки, вони підозрюють, що самопоїдання може виникнути з-за стресу, плутанини, хвороби чи навіть голоду. Наприклад, якщо змія знаходиться в надмірно спекотних умовах та не може втекти від сонця, вона може сплутати свій хвіст із можливою здобиччю. Перегрів може також підштовхнути змію до такої поведінки.

Навіть якщо змія зрозуміє, що їй вдалося, вже один укус може призвести до проблем. Хоча змії зазвичай можуть нейтралізувати свою отруту, їхні зуби можуть залишити серйозні поранення, які можуть призвести до інфекції.

Оскільки деякі види змій, наприклад королівські змії, їдять інших змій, вони виявляють особливу вразливість до канібалізму.

Раніше, у штаті Техас (США) на жінку з неба впала змія, а потім її атакував яструб.

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