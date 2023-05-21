У хаті буде чистіше: як зменшити кількість пилу в оселі завдяки кондиціонеру

У спекотні періоди осідання пилу на меблях та речах у будинку завдає більше клопотів, ніж у період, коли вікна до оселі зачинені. Навіть після частого прибирання вітром до будинку заносить пилок рослин, пил з вулиці та здається, що в оселі давно ніхто не прибирав.

Щоб уникнути осідання пилу, потрібно або тримати вікна зачиненими (але у спеку так хочеться свіжого повітря), або ж прибирати частіше.

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Але дотримуючись кількох порад і хитрощів, ви можете сказати пилу "зупинися" та заощадити час прибирання.

Фахівці з клінінгових компаній кажуть, що аби пилу було у будинку менше, потрібно слідкувати за порядком в оселі – класти речі на місця, відмовитися від струшування постільної білизни в кімнаті (краще це робити на вулиці, чи на балконі), частіше періть ковдри, простирадла, наматрацники, відмовтеся від тканинних штор (з них також сиплеться пил) та розстеліть по хаті килимки, які утримують пил на собі.

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Експерти з прибирання зауважують: чим менше у вас в будинку поверхонь, які можуть запилюватися, тим менше пилу буде в оселі. Безлад у будинку – головна причина "запилення". Тому намагайтеся час від часу наводити порядок на полицях зі статуетками, прибирати у шафки речі, якими ви не користуєтеся часто, книжкові полиці краще розташовувати у шафі, двері якої зачиняються. Деякі речі, які вам не потрібні тривалий час, а викидати їх немає бажання, краще скласти у герметичний контейнер з кришкою та зберігати у коморі.

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Аби пилу було менше, потрібно протирати його серветкою з мікрофібри, бо вони не лишають по собі ворсинок. Тканина з мікрофібри має позитивно та негативно заряджені волокна на своїй поверхні, тому вона фактично притягує пил і бруд під час витирання.

А ще серветки з мікрофібри також видаляють до 99% поверхневих бактерій і безпечні у використанні, оскільки вам потрібна лише вода без хімікатів. Можна також придбати очищувач повітря – він фільмуватиме повітря та вбиратиме пил, пилок й токсини.

Ще один секрет вдалого прибирання – під час протирання пилу додайте у воду, в якій ви змочуєте серветку з мікрофібри, столову ложку кондиціонера для білизни. Кондиціонер має антистатичні властивості, які допомагають запобігти притягуванню пилу до меблів та різних поверхонь.

Раніше ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

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