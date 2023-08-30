У Єгипті археологи виявили палац Рамзеса ІІ

Група археологів з Нью-Йорку виявила древній єгипетський палац на місці, де раніше знаходився королівський храм.

Цю знахідку офіційно підтвердило Міністерство античності Єгипту. Згідно з інформацією, отриманою від Newsweek, археологи знайшли його під час розкопок на місці храму.

Вчений Самех Іскандер з Університету Нью-Йорку розповів, що під час дослідження була знайдена кам'яна доріжка біля південно-західного входу, яка привела до входу в іншу будівлю з картушем, на якому були ієрогліфи, що засвідчували належність до монарха. Згідно з дослідженнями, знаки ієрогліфів посилалися на фараона Рамзеса II.

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Також археологи відкопали кам'яні кути храму, на яких були ті ж королівські символи. Ці надписи, разом з недавно відкритими склепіннями, допоможуть вченим краще зрозуміти функцію цих храмів у той період.

Професор Джоан Флетчер з Університету Йорка висловила думку, що знайдений палац не є чимось унікальним. Наприклад, поховальний храм фараона Рамзеса III у Луксорі також був розташований поруч з королівським палацом.

Нагадаємо, у Єгипті виявили величезну статую маловідомого фараона.

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