В Египте археологи обнаружили дворец Рамзеса II

Группа археологов из Нью-Йорка обнаружила древний египетский дворец на месте, где находился ранее королевский храм.

Эту находку официально подтвердило Министерство античности Египта. Согласно информации, полученной от Newsweek, археологи обнаружили его во время раскопок на месте храма.

Ученый Самех Искандер из Университета Нью-Йорка рассказал, что во время исследования была найдена каменная дорожка у юго-западного входа, которая привела к входу в другое здание с картушем, на котором были иероглифы, удостоверяющие принадлежность к монарху. Согласно исследованиям, знаки иероглифов ссылались на фараона Рамзеса II.

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Также археологи отрыли каменные углы храма, на которых были те же королевские символы. Эти надписи вместе с недавно открытыми сводами помогут ученым лучше понять функцию этих храмов в тот период.

Профессор Джоан Флетчер из Университета Йорка выразила мнение, что найденный дворец не является чем-то уникальным. К примеру, погребальный храм фараона Рамзеса III в Луксоре также был расположен рядом с королевским дворцом.

Напомним, в Египте обнаружили огромную статую малоизвестного фараона.

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