В Єгипті знайшли мумію жінки віком 2600 років: померла страшною смертю

Археологи знайшли мумію жінки, віком 2600 років, яку звали Такабуті. Їм вдалося дізнатись, від чого вона загинула у віці 30 років.

Про це пише Uainfo.

Науковці виявили, що причиною удару стала військова сокира. Нападник наніс удар ззаду, вклавши в нього всю свою силу. Ймовірно, жінка втікала від вбивці.

Цю інформацію виклали у своїй книзі професори Айлін Мерфі з Університету Квінс у Белфасті та Розалі Девід із Манчестерського університету.

Спочатку висували версію про вбивство жінки ножем. Та детальне дослідження пошкодження черепу показало, що вона була вбита сокиркою із закругленим гострим лезом. Вбивцею, ймовірно, був ассірійський воїн, адже саме вони використовували таку зброю. Хоча, схожими сокирами користувались і єгиптяни.

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Жінка загинула миттєво, адже удар був надзвичайної сили. Про саму загиблу також є інформація: на момент смерті вона не мала серйозних захворювань, та була одружена (так було написано на її саркофазі) і жила у Фівах – одній зі столиць древнього Єгипту. Чоловік поховав жінку з усіма почестями, перед процедурою муміфікації її підстригли та зробили красиву зачіску.

Нагадаємо, на індонезійському острові Суматра знайшли скарби загадково зниклої у 14 столітті буддійської імперії.

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