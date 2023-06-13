В Египте нашли мумию женщины в возрасте 2600 лет: умерла страшной смертью

Археологи нашли мумию женщины возрастом 2600 лет, которую звали Такабути. Им удалось узнать, от чего она погибла в возрасте 30 лет.

Об этом пишет Uainfo.

Ученые обнаружили, что причиной удара стал военный топор. Нападающий нанес удар сзади, вложив в него всю свою силу. Вероятно, женщина убегала от убийцы.

Эту информацию изложили в своей книге профессора Айлин Мерфи из Университета Квинс в Белфасте и Розали Дэвид из Манчестерского университета.

Сначала выдвигали версию об убийстве женщины ножом. Но подробное исследование повреждения черепа показало, что он был убит топором с закругленным острым лезвием. Убийцей, вероятно, был ассирийский воин, ведь именно они использовали такое оружие. Хотя подобными топорами пользовались и египтяне.

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Женщина погибла мгновенно, ведь удар был невероятной силы. О самой погибшей также есть информация: на момент смерти она не имела серьезных заболеваний, была замужем (так было написано на ее саркофаге) и жила в Фивах – одной из столиц древнего Египта. Муж похоронил женщину со всеми почестями, перед процедурой мумификации ее подстригли и сделали красивую прическу.

Напомним, на индонезийском острове Суматра обнаружили сокровища загадочно исчезнувшей в 14 веке буддийской империи.

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