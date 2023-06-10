В Индонезии обнаружили сокровища загадочно исчезнувшей Буддийской империи

На индонезийском острове Суматра обнаружили сокровища загадочно исчезнувшей в 14 веке буддийской империи. На находку натолкнулись местные рыбаки во время ныряния в реку Муси, которым удалось найти множество ценных артефактов: буддийскую статую VIII в., инкрустированную драгоценными камнями, ювелирные украшения – золотые кольца, серьги и ожерелья.

Об этом пишет Wreckwatch.

Кроме того, на мелководье обнаружили статуэтки из золота и бронзы, молотки с демоническим лицом Кали, церемониальные золотые кольца, улучшенные рубинами, четырехконечные скипетры и золотые ручки мечей.

"За последние пять лет у нас появилось много необычных предметов. Монеты разных эпох, золотые и буддийские статуи, драгоценные камни – все, о чем можно было прочесть в "Синдбаде-мореходе" и что казалось выдумкой. Но все это реально. ", – заявил британский археолог Шон Кингсли.

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По мнению ученых, найденные сокровища указывают, что Шривиджая была "водным миром" - его жители жили на реке. Об этом есть информация и в старых текстах. Но во время упадка цивилизации их жилища и храмы, сделанные из дерева, затонули со всем, что было внутри.

Ученые отмечают, что во время своего расцвета буддийская империя контролировала морские артерии Шелкового пути, сочетавшего Китай, Юго-Восточную Азию, Индийский субконтинент, Аравийский полуостров, Сомали, Египет и Европу.

"Более 300 лет правители Шривиджаи доминировали на торговых путях между Ближним Востоком и Китаем. "Золотой Остров" стал международным перекрестком для лучших товаров того времени, позволив правителям накопить невероятные сокровища", – сообщил Кингсли.

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Причина упадка и исчезновения империи пока неизвестна. Вероятно, его уничтожили катаклизмы – вулканы или наводнения. Но ни у одной из версий пока нет официального подтверждения.

Ущерб науке приносит и то, что рыбаки находя уникальные сокровища просто ей продают, не давая возможности для детального изучения. Находки покупают коллекционеры. Таким образом исчезла империя на мгновение показавшись снова исчезающей.

Напомним, археологи заявили, что нашли доказательства возможного существования и возможного расположения ключевого города викингов 10 века.

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