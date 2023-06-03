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Могли стать калекой или умереть: Как древние люди рисковали при изготовлении камней

Игорь Романько

Изготовление каменного орудия оказалось опасным для древних людей

Группа американских антропологов определила, что процесс изготовления каменных орудий мог быть опасным для здоровья и жизни древних людей. Исследование, опубликованное в журнале American Antiquity, указывает на то, что эта деятельность часто приводила к травмам, в частности порезам, которые без должной медицинской помощи могли иметь серьезные последствия, включая увечье или даже смерть.

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Для получения информации об этих рисках ученые из Университета Талси, Университета штата Нью-Йорк в Баффало и Университета штата Кент сотрудничали с людьми, занимающимися изготовлением каменных орудий как хобби или для научных исследований. Они опросили 173 добровольцев, найденных на специализированных сайтах и группах в социальных сетях, чтобы получить информацию об их опытах и возможных травмах.

Результаты исследования показали, что хотя большинство участников использовало защитное оборудование, например защитные очки (87%) и перчатки (57%), они все равно часто получали травмы. Наиболее распространены были порезы пальцев и рук, а также возможность получить обломки камня в глаза или кожу.

Несколько участников вспомнили о случаях, когда случайно ударили себя по ногам или яичкам. Кроме того, четверть опрошенных сообщили о серьезных травмах, требовавших медицинской помощи, таких как переломы костей, повреждения суставов, ранения артерий и нервных узлов.

Авторы исследования пришли к выводу, что в древности люди, изготовлявшие каменные орудия, рисковали своим здоровьем и даже жизнью. Однако эта деятельность, вероятно, способствовала социальному обучению, когда люди перенимали навыки наблюдением за другими людьми, или риски были уменьшены путем привлечения к процессу только взрослых и старших детей.

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