Археологи нашли доказательства существования города викингов в Балтийском море, которое должно было быть мифическим

Археологи заявили, что нашли доказательства возможного существования и возможного расположения ключевого города викингов 10 века. Обсуждения возобновились благодаря обзорной башне на польском острове в Балтийском море.

Строительный проект по возведению новой смотровой башни в общественном парке на польском острове Волин обнаружил свежие артефакты. Эти артефакты указывают на существование города 10 века, сообщает POPULAR MECHANICS.

По словам исследователей, находка может указывать на мифический город Йомсборг. Населенный пункт, считающийся ключевой частью истории викингов, впервые упоминается в текстах 12 века.

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Впрочем, город так и не был обнаружен. Это заставило некоторых поверить, что Йомсборг – не что иное, как компиляция легенд – мифический смешанный город, описанный как крепость, соединенный с шумной торговой станцией.

Будь он настоящим, Йомсборг был бы торговым пунктом, где проживали викинги, германцы и славяне. Конечно, это только если оно действительно когда-либо существовало, кроме упоминаний в старых текстах викингов.

Однако в этих текстах речь идет о живом поселении с тысячами жителей, военном форте и пристани, чтобы предоставить кораблям викингов место для пополнения и отдыха.

Напомним, в Перу обнаружили мумии детей, которые, возможно, были принесены в жертву.

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