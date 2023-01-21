У Єгипті знайшли гробницю з муміфікованими крокодилами (фото)

Іспанські археологи в Єгипті знайшли гробницю з десятьма муміфікованими крокодилами. Вчені кажуть, що стародавні єгиптяни приносили в жертву своєму богові Собеку крокодилів під час ритуалів (бог води та родючості, часто зображуваний з головою крокодила).

Дослідники з Королівського бельгійського інституту природничих наук вже змогли вивчити мумії. "Одна з найкрасивіших знахідок, які я бачив", — прокоментував знахідку археолог Беа Де Купере, повідомляє Музей природничих наук Бельгії у Фейсбуці.

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У музеї повідомили, що гробниця була розташована на західному березі Нілу поблизу міста Асуан на півдні Єгипту. Вона датується епохою Птолемеїв – приблизно 304 рік до нашої ери.

Ця невелика гробниця, висічена з каменю, містила п'ять скелетів і п'ять черепів великих крокодилів.

"У Єгипті відомо про наявність понад 20 кладовищ з муміями крокодилів, але знайти 10 муміфікованих і добре збережених крокодилів у непошкодженій могилі — це надзвичайно", — прокоментував знахідку археолог Беа Де Купере.

Археологи також знайшли сліди льону, пальмового листя та мотузки, що були на муміях. Це може вказувати, що тіла рептилій колись були покриті пеленами.

"Однак лляні бинти, мабуть, згнили, а крокодили не були покриті значною кількістю смоли чи бітуму, як це було в останні часи. Щасливий збіг обставин, оскільки це дозволило дослідникам виміряти та поглиблено вивчити ці зразки", – йдеться у повідомленні.

Науковці зауважили, що довжина найменшого знайденого у гробниці крокодила 1,8 м, а найбільшого 3,5 м. Вони належать до двох різних видів: нільського крокодила та західноафриканського крокодила.

Три скелети були майже повними, а на двох інших були відсутні деякі частини. "Спочатку крокодили були поховані в іншому місці, можливо, в піщаних ямах. Це дозволило їм повністю висохнути. Потім останки були ексгумовані, загорнуті та перенесені до гробниці в Куббат аль-Хава. Частини їхніх тіл, мабуть, були втрачені під час упаковки та транспортування", — пояснив археолог Беа Де Купере.

Дослідники вважають, що єгиптяни ловили цих крокодилів сітками. На муміфікованих тілах рептилій не знайшли слідів забою. Науковці кажуть, що знайдені мумії перед смертю могли потонути, задихнутися або перегрітися на сонці.

Повідомляється, що один із крокодилів настільки добре зберігся, що у його шлунку були знайдені рештки "обіду" – камені. Крокодили заковтують їх, аби тримати рівновагу у воді. Ці камені засвідчили, що крокодилів не розтинали, перед тим як муміфікувати.

Дослідження також опубліковано в науковому журналі PLOS ONE.

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