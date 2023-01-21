В Египте обнаружили гробницу с мумифицированными крокодилами (фото)

Испанские археологи в Египте обнаружили гробницу с десятью мумифицированными крокодилами. Ученые говорят, что древние египтяне приносили в жертву своему богу Собеку крокодилов во время ритуалов (бог воды и плодородия, часто изображаемый с головой крокодила).

Исследователи из Королевского бельгийского института естественных наук уже смогли изучить мумии. "Одна из красивейших находок, которые я видел", - прокомментировал находку археолог Беа Де Купере, сообщает Музей естественных наук Бельгии в Фейсбуке.

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В музее сообщили, что гробница находилась на западном берегу Нила близ города Асуан на юге Египта. Она датируется эпохой Птолемеев – примерно 304 года до нашей эры.

Эта небольшая гробница, высеченная из камня, содержала пять скелетов и пять черепов крупных крокодилов.

"В Египте известно о наличии более 20 кладбищ с мумиями крокодилов, но найти 10 мумифицированных и хорошо сохранившихся крокодилов в неповрежденной могиле - это очень", - прокомментировал находку археолог Беа Де Купере.

Археологи также нашли следы льна, пальмовых листьев и веревки на мумиях. Это может указывать, что тела рептилий когда-то были покрыты пеленами.

"Однако льняные бинты, по-видимому, сгнили, а крокодилы не были покрыты значительным количеством смолы или битума, как это было в последнее время. Счастливое стечение обстоятельств, поскольку это позволило исследователям измерить и углубленно изучить эти образцы", — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что длина наименьшего найденного в гробнице крокодила 1,8 м, а наибольшего 3,5 м. Они относятся к двум разным видам: нильскому крокодилу и западноафриканскому крокодилу.

Три скелета были почти полными, а на двух других отсутствовали некоторые части. "Сначала крокодилы были похоронены в другом месте, возможно, в песчаных ямах. Это позволило им полностью высохнуть. Затем останки были эксгумированы, завернуты и перенесены в гробницу в Куббат аль-Хава. Части их тел, по-видимому, были потеряны при упаковке и транспортировке", — объяснил археолог Беа Де Купере.

Исследователи считают, что египтяне ловили этих крокодилов сетями. На мумифицированных телах рептилий не нашли следов убоя. Ученые говорят, что найденные мумии перед смертью могли утонуть, задохнуться или перегреться на солнце.

Сообщается, что один из крокодилов настолько хорошо сохранился, что в его желудке были найдены остатки "обеда" – камни. Крокодилы заглатывают их, чтобы держать равновесие в воде. Эти камни показали, что крокодилов не рассекали, прежде чем мумифицировать.

Исследование также опубликовано в научном журнале PLOS ONE.

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