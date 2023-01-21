В Индии палеонтологи обнаружили 256 ископаемых яиц титанозавров

Ученые из Университета Дели в Индии обнаружили более 250 окаменевших яиц титанозавров. Это были одни из самых больших динозавров, никогда не живших на Земле. Они жили незадолго до гибели динозавров.

Как сообщает научный журнал Plos.org, находку ученые обнаружили в формации Ламета, расположенной в центральной Индии. Это место известно большими залежями окаменевших яиц динозавров позднего мелового периода.

"В ходе недавних исследований в этом районе обнаружено 92 гнезда, содержащих в общей сложности 256 ископаемых яиц титанозавров", – говорится в сообщении.

Ученые уже идентифицировали шесть различных типов яиц, что может свидетельствовать о большем разнообразии титанозавров, чем показывали скелетные остатки этого региона.

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Палеонтологи говорят, что титанозавры закапывали свои яйца в неглубокие ямы как современные крокодилы.

Ученым удалось выявить некоторые патологии в яйцах. Они указали, что титанозавры имели репродуктивную физиологию, аналогичную птицам. "Наличие множества гнезд в том же районе предполагает, что эти динозавры вели колониальное гнездование, как и современные птицы. Но близкое расстояние между гнездами оставляло мало места для взрослых динозавров, подтверждая идею, что взрослые покидали вылупившихся детенышей (новорожденных) на произвол судьбы", – говорят исследователи.

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