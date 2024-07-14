В Єйську на Кубані КамАЗ окупантів влаштував смертельну ДТП: є жертви (відео, фото)

У Краснодарському краю рф поблизу міста Єйськ сталася смертельна аварія за участі військової вантажівки КамАЗ. Попередньо відомо про трьох згиблих.

Російські ЗМІ повідомляють, що легковий автомобіль перетворився на купу металу після зіткнення з вантажівкою у Щербинівському районі Кубані.

Вас також зацікавить: ДТП з російськими військовими стає нормою для окупованих територій

ДТП у Єйську. Джерело: instagram.com/yeiskinforu

ДТП у Єйську. Джерело: instagram.com/yeiskinforu

ДТП у Єйську. Джерело: instagram.com/yeiskinforu

ДТП у Єйську. Джерело: instagram.com/yeiskinforu

Аварія сталася близько сьомої години ранку 14 липня в районі станиці Старощербинівської. Власник Kia Ceed, який прямував з Єйська в Краснодар, пішов на необачний обгін і врізався на зустрічній смузі з КамАЗ з причепом. Обидва автомобілі вилетіли з дороги, вантажівка перекинулася та загорілася.

"До моменту прибуття лікарів 26-річний водій легковика та два його пасажири 22 та 26 років від народження були мертві. У якому стані перебуває 32-річний водій КамАЗу, не уточнюється", – пишуть ЗМІ.

Тим часом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко дізнався, що унаслідок ДТП "військовий КАМАЗ протаранив декілько легкових авто та самоліквідувався".

"Один військовий КамАЗ з причепом ефективно виводить з ладу себе, три цивільні авто та загалом до 10 осіб особового складу. Як вже мобілізованих, так і потенційно поставлених в чергу", – додав він.

Нагадаємо, в окупованому Криму сталися дві ДТП за участю окупантів: вантажівка і БМП розчавили легковики.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!