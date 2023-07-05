У Криму сталися дві ДТП за участю окупантів: вантажівка і БМП розчавили легковики (фото, відео)

У Криму російські окупанти на військовій вантажівці збили насмерть чоловіка на самокаті, протаранили легкові авто та тролейбус. Аварія сталася на площі Захарова в Севастополі.

Очевидці повідомляють, що військова вантажівка переїхала легковий автомобіль та протаранила тролейбус, який використовувався взимку як пункт обігріву. Зазначається, у вантажівки росіян відмовили гальма.

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"Як мінімум один труп внаслідок ДТП з російською військовою вантажівкою. Військова вантажівка з гальмами, що відмовили, врізалася в 10 автомобілів, тролейбус і збила людину на самокаті. Останній загинув. ДТП сталася на площі Захарова: на спуску від кінотеатру "Моряк" військовий "Урал" не зміг загальмувати. Загинув чоловік, який їхав самокатом, водій Chevrolet Lacetti у важкому стані", – повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер".

Також зазначається, що у Сімферополі на Ялтинські об'їзній дорозі, де спуск у бік Алушти (перед поворотом на Гурзуфську) БТР росіян переїхав автомобіль. Водій дивом залишився живим.

"Двоє російських військових впали з БТР під час зіткнення, їх не підібрали", – пишуть очевидці.

Нагадаємо, під Тулою на шосе М2-Крим водій тягача не впорався з кермуванням та перекинув у кювет зенітно-ракетний комплекс С-400. Комплекс із зенітними ракетами великої та середньої дальності дивом не здетонував. Вартість транспорту, що було пошкоджено, становить близько 13 млрд рублів (майже 160 тисяч доларів).

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