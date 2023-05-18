'Френдлі фаєр' у Криму: російська гіперзвукова ракета 'Калібр' впала в лісі

На території окупованого Криму в лісі впала російська ракета "Калібр". Це сталося в районі села Вулканівка Ленінського району.

Як повідомляє Telegram-канал Astra, ракету помітив місцевий пастух зранку 17 травня. Російська крилата ракета "Калібр" впала в Криму.

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"За даними ASTRA, ракету в районі села Вулканівка Ленінського району анексованого Криму в лісі виявив пастух 17 травня о 6:30 ранку. Експерти, що виїхали на місце, дійшли висновку, що ракета, яка впала, — "Калібр", що належить МО рф. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Довідково: крилата ракета "Калібр" є на озброєнні російської армії. Росія запускає ці ракети по Україні з різних платформ, таких як кораблі, підводні човни та наземні комплекси.

Основні характеристики ракети "Калібр":

Дальність польоту: від 300 до 2 500 кілометрів, в залежності від модифікації.

Швидкість: надзвукова до 0,8 Мах.

Маса ракети: близько 1,8 тонни.

Наведення: ракета може бути забезпечена інерційною системою наведення або активною радіолокаційною системою наведення.

Ракета "Калібр" використовується для удару по наземних та морських цілях. Її багатофункціональна система наведення і додаткові блоки забезпечують високу точність удару. Зокрема, є версії для удару по кораблях та берегових об'єктах.

Нагадаємо, у ніч на 17 травня російські бойовики атакували Україну ракетами з північного, південного та східного напрямку. Було випущено 18 ракет різних типів повітряного, морського та наземного базування. Серед них 6 "Кинджалів" та 9 "Калібрів". Усі ракети було знищено силами ППО України.

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