Під час атаки на Київ сили ППО збили 6 'Кинджалів', 9 'Калібрів' і 6 'шахедів': уламки впали на зоопарк, пошкоджені автомобілі (подробиці)

Внаслідок нічної ракетної атаки на столицю України уламки збитої ракети потрапили на територію зоопарку в Шевченківському районі, також уламки впали у Дарницькому, Оболонському і Солом’янському районах. У Соломʼянському районі сталося загоряння нежитлового приміщення та кількох автомобілів, у Дарницькому – пошкоджені два автомобілі.

Про це повідомив у Телеграм міський голова Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в Києві. Кілька – в Соломʼянському районі. А в Шевченківському, на територію зоопарку, впали уламки ракети. У Соломʼянському районі, попередньо внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто, ушкоджена будівля площею 200 м кв. Рятувальники працюють на місці.

У Дарницькому районі столиці, внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджені два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила. За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі – троє потерпілих. В Оболонському, де впали уламки, постраждалих немає. У лісопарковій зоні в Дарницькому районі впали уламки БПЛА, без загоряння".

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За попередньою інформацією начальника КМВА більшість ракет була збита.

"Ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу", – заявив він.

Як зазначив Попко, найбільше пошкоджень внаслідок падіння уламків – у Солом’янському районі.

"Попередньо зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом’янському районі – там було загоряння нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована.

У решті районів пошкодження не суттєві – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону", – повідомив він.

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