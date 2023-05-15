У Луганську нові 'прильоти': є влучання по колишньому авіаційному училищу (фото, відео)

Зранку 15 травня в окупованому Луганську пролунало кілька вибухів. Над містом здійнявся стовп диму.

Місцеві мешканці у Телеграм-каналах публікують фото та відео наслідків вибухів. Повідомляють, що один з "прильотів" стався на території колишнього авіаційного училища.

Про два інші вибухи повідомляють у районі автовокзалу. Зокрема, представник окупаційної влади Родіон Мірошник у Телеграм-каналі написав: "Два прильоти в район автовокзалу в Луганську". Згодом він додав, що "скоріш за все ракети. Б'ють за тим самим сценарієм" та опублікував фото зі стовпом диму.

Відео дня

Читайте також: Новий "приліт" по Луганську: росіяни заявили про влучання в будівлю з окупантами (відео)

Потім Мірошник написав, що "можливо, метою удару була територія колишнього авіаційного училища штурманів".

За його інформацією, відбувся "приліт" у район училища штурманів, "яке було ліквідовано ще наприкінці 90-х". Тепер там "нещодавно відреставрована будівля кадетського корпусу", – додав він.

"Найімовірніше удару завдано британсько-французькими ракетами Storm Shedow. Схема завдання удару дуже схожа на два попередні удари по Луганську", – також написав окупант.

Нагадаємо, 12 травня вибухи пролунали у Луганську на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту. Зазначалося, що вибух стався на заводі "Поліпак" та біля нафтобази в Луганську.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!