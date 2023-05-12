У Луганську вибухи на промислових об’єктах: місцеві чули звук ракети (фото, відео)

Ввечері 12 травня у тимчасово захопленому Луганську прогриміло два вибухи. Над містом нібито поблизу одного із заводів видно сильний дим.

Про це повідомляють місцеві.

Зазначається, що перед потужним вибухом у місті було чутно роботу окупаційної ППО.

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Вибухи пролунали на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту. Також,місцеві мешканці повідомили, що перед ударами було чутно реактивний звук, схожий на проліт ракет.

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Нагадаємо, нещодавно внаслідок влучання БПЛА у Севастополі горіла нафтобаза.

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