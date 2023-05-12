В Луганске взрывы на промышленных объектах: местные слышали звук ракеты (фото, видео)

Вечером 12 мая во временно захваченном Луганске прогремели два взрыва. Над городом якобы вблизи одного из заводов виден сильный дым.

Об этом сообщают местные.

Отмечается, что перед мощным взрывом в городе была слышна работа оккупационных ПВО.

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Взрывы раздались на расстоянии более 100 км от линии фронта. Местные жители сообщили, что перед ударами был слышен реактивный звук, похожий на пролет ракет.

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Напомним, недавно в результате попадания БПЛА в Севастополе горела нефтебаза.

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