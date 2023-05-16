Во время атаки на Киев силы ПВО сбили 6 'Кинжалов', 9 'Калибров' и 6 'шахедов': обломки упали на зоопарк, повреждены автомобили (подробности)

В результате ночной ракетной атаки на столицу Украины обломки сбитой ракеты попали на территорию зоопарка в Шевченковском районе, также обломки упали в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. В Соломенском районе произошло возгорание нежилого помещения и нескольких автомобилей, в Дарницком – повреждены два автомобиля.

Об этом сообщил в Телеграмме городской голова Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в Киеве. Несколько – в Соломенском районе. А в Шевченковском, на территорию зоопарка, упали обломки ракеты. В Соломенском районе, предварительно в результате падения обломков ракеты, произошло возгорание нескольких авто, повреждено здание площадью 200 м кв.

В Дарницком районе столицы, в результате падения обломков ракеты, повреждены два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала. По предварительной информации, в Соломенском районе – трое пострадавших. В Оболонском, где упали обломки, пострадавших нет. В лесопарковой зоне в Дарницком районе упали обломки БПЛА, без возгорания".

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По предварительной информации начальника КМВА большинство ракет было сбито.

"Враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Она была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", – заявил он.

Как отметил Попко, больше всего повреждений в результате падения обломков – в Соломенском районе.

"Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и нескольких единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован.

В остальных районах повреждения не существенны – в большинстве обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону", – сообщил он.

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