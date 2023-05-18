У Криму біля Бахчисараю підірвали залізницю: вагони зійшли з рейок (фото)

Зранку 18 травня у Криму пролунав вибух. Він стався на залізниці у Сімферопольському районі.

російські ЗМІ та Телеграм-канали повідомляють, що це була диверсія. Унаслідок підриву залізничного полотна зійшли з рейок п'ять вагонів вантажного потяга, які начебто були наповнені зерном.

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"П'ять вагонів із зерном зійшли з рейок у районі Бахчисараю. За непідтвердженими даними, це сталося внаслідок підриву залізничного полотна. Офіційно влада ще не коментувала цю інформацію. Проте Мінтранс Республіки повідомляє про тимчасове призупинення руху електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь. Пасажирів доставлятимуть автобусами", – йдеться у повідомленні російських пабліків.

Так званий радник голови Криму Олег Крючков повідомив, що рух електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь тимчасово припинено.

"Пасажири на ці станції доставлятимуться автобусами. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", – сказав він, не повідомивши причин.

У російських пабліках пишуть, що вибух на залізниці у Сімферопольському районі Криму стався о 8:20 ранку.

Нагадаємо, 12 травня вибухи пролунали у Луганську на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту. Зазначалося, що вибух стався на заводі "Поліпак" та біля нафтобази в Луганську. А 15 травня після серії ранкових вибухів ще один стався у центрі Луганська в будівлі на вулиці Дємьохіна, де розташовано барбершоп The Brothers. Внаслідок вибуху у барбершопі було поранено "міністра внутрішніх справ ЛНР" та зрадника України Ігора Корнета.

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