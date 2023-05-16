Таке могло статися лише з росіянами: ЗСУ знищили три одиниці ворожої техніки, яка мала евакуювати окупантів (відео)

Українські бійці з 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України тричі завадили російським бойовикам евакуювати своїх поранених. Під час атак на ворожу техніку було ліквідовано бойову машину піхоти, "мотолигу" (МТ-ЛБ) та тягач БТС-4.

Кадри відпрацювання по ворожій техніці з'явилися у соцмережах. На відео зафіксовано атаку бійців СБУ по ворогу з артилерії та FPV-дронів.

На першому відео можна побачити, що аеророзвідники помітили дві одиниці ворожої техніки та направили на них FPV-дрон. Після вдалого влучання російській броньований багатоцільовий транспортер-тягач (МТ-ЛБ) став непридатним.

Відео дня

Читайте також: Артилеристи високоточним пострілом знищили 2С4 "Тюльпан" окупантів (відео)

Потім аеророзвідка направила інший дрон-камікадзе по ворожій БМП-2, яка намагалася евакуювати підбиту МТ-ЛБ. Вона теж спалахнула.

Потім аеророзвідники зафіксували, як ворог уночі намагався відтягти підбиту БМП-2. Для цього він підігнав військовий тягач БТС-4. Але дрон FPV й цього разу завадив росіянам.

Якщо підсумувати: поранені російські солдати з підбитої МТ-ЛБ чекали на евакуацію. Коли за ними приїхала БМП-2, її знищили артилерійським ударом. Коли за евакуацією БМП-2 прибула ворожа МТ-ЛБ, її атакував FPV-дрон та спали. Тобто на одній локації ворог втратив БМП-2, МТ-ЛБ та БТС-4.

Пропонуємо також дізнатися, як бійцям з 45-ої окремої артилерійської бригади Збройних Сил України у співпраці з 26-ою артилерійською бригадою ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича вдалося знищити значну кількість ворожої техніки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!