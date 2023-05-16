Такое могло произойти только с россиянами: ВСУ уничтожили три единицы вражеской техники, которая должна была эвакуировать оккупантов (видео)

Украинские бойцы из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины трижды помешали российским боевикам эвакуировать своих раненых. Во время атак на вражескую технику были ликвидированы боевая машина пехоты, "мотолыга" (МТ-ЛБ) и тягач БТС-4.

Кадры отработки по вражеской технике появились в соцсетях. На видео зафиксирована атака бойцов СБУ по врагу из артиллерии и FPV-дронов.

На первом видео можно увидеть, что аэроразведчики заметили две единицы вражеской техники и направили на них FPV-дрон. После удачного попадания российский бронированный многоцелевой транспортер-тягач (МТ-ЛБ) пришел в негодность.

Видео дня

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Затем аэроразведка направила другой дрон-камикадзе по вражеской БМП-2, пытавшейся эвакуировать подбитую МТ-ЛБ. Она тоже вспыхнула.

Затем аэроразведчики зафиксировали, как враг ночью пытался оттащить подбитую БМП-2. Для этого он подогнал военный тягач БТС-4. Но дрон FPV и на этот раз помешал россиянам.

Если подытожить: раненые российские солдаты из подбитой МТ-ЛБ ждали эвакуации. Когда за ними приехала БМП-2, она была уничтожена артиллерийским ударом. Когда по эвакуации БМП-2 прибыла вражеская МТ-ЛБ, ее атаковал FPV-дрон и спали. То есть, на одной локации враг потерял БМП-2, МТ-ЛБ и БТС-4.

Предлагаем также узнать, как бойцам из 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины в сотрудничестве с 26-й артиллерийской бригадой им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича удалось уничтожить значительное количество вражеской техники.

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