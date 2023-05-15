Артиллеристы 45 бригады у Бахмута устроили оккупантам 'взрывной день' (видео)

На Бахмутском направлении продолжаются жестокие сражения с российскими интервентами и отрядами боевиков ЧВК "Вагнер". Украинским защитникам титаническими усилиями приходится защищать город-крепость.

Тем временем бойцы из 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины в сотрудничестве с 26-й артиллерийской бригадой им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожают вражескую технику и боеприпасы. Видео появилось в сети.

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На нем можно увидеть, как аэроразведка зафиксировала размещение пушки врага. Получив соответствующие координаты, арта обезвредила российскую установку и взорвала здание, в котором оккупанты скрывали свои боеприпасы. В результате россияне получили "эпический взрывной салют".

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"Сегодня у нас дубль: минус пушка и состав БК. Бахмутское направление. Аэроразведка 45 ОАБр в сотрудничестве с 26 ОАБр – ищем снаряды "музыкантов" вместе", – так прокомментировали это видео бойцы 45 ОАБр.

Тем временем бойцы 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича добавили, что на Бахмутском направлении они "минуснули" минометную позицию противника из САУ "Краб".

Напомним, в Бахмуте на Донетчине почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским интервентам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

Замминистра обороны Анна Маляр 14 мая сообщила, что бойцы ВСУ продолжают держать под контролем ситуацию на Бахмутском направлении. Более того, в некоторых районах удается продвигаться и захватывать враждебные позиции.

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