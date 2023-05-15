Артилеристи 45 бригади біля Бахмуту влаштували окупантам 'вибуховий день' (відео)

На Бахмутському напрямку тривають жорстокі бої з російськими інтервентами та загонами бойовиків ПВК "Вагнер". Українським захисникам титанічними зусиллями доводиться захищати місто-фортецю.

Тим часом бійці з 45-ої окремої артилерійської бригади Збройних Сил України у співпраці з 26-ою артилерійською бригадою ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича нищать ворожу техніку та боєприпаси. Відео з'явилося у мережі.

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На ньому можна побачити як аеророзвідка зафіксувала розміщення гармати ворога. Отримавши відповідні координати арта знешкодила російську установку та підірвала будівлю, в якій окупанти переховували свої боєприпаси. У результаті росіяни отримали "епічний вибуховий салют".

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"Сьогодні у нас дубль: мінус гармата і склад БК. Бахмутський напрямок. Аеророзвідка 45 ОАБр у співпраці із 26 ОАБр – шукаємо снаряди "музикантів" разом", – так прокоментували це відео бійці 45-ї ОАБр.

Тим часом бійці 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича додали, що на Бахмутському напрямку вони "мінуснули" мінометну позицію ворога з САУ "Краб".

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині майже рік тривають запеклі бої, однак російським інтервентам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 14 травня повідомила, що бійці ЗСУ продовжують тримати під контролем ситуацію на Бахмутському напрямку. Щобільше, у деяких районах вдається просуватися та захоплювати ворожі позиції.

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