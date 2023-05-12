ВСУ продвинулись в Бахмуте на 2 км, враг врет о недостатке оружия, – Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию на Бахмутском направлении. По ее словам, успехи украинских защитников бесспорны.

Маляр напомнила, что российские СМИ и телеграм-каналы время от времени публикуют разную информацию о ситуации в городе-крепости Бахмут. И анализ этих сообщений показывает, что "для врага этот город имеет важное значение. Почти сакральный".

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По словам замминистра, россияне время от времени заявляют о собственных успехах на этом направлении фронта, а иногда и откровенно лжет о нашем военном командовании.

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"Вместе с тем враг дает ложную информацию о нехватке оружия, чем, вероятно, преследует цель оправдать реальную ситуацию", — добавила она.

Маляр вместо этого назвала "реальную ситуацию" за неделю:

Врагу не удалось реализовать свои планы;

Враг понес большие потери живой силы;

Наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км;

Никакой позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли.

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Между тем, в Институте изучения войны заявили, что украинские силы, вероятно, прорвали некоторые российские линии во время локализованных контратак близ Бахмута. В ISW напомнили, что командующий Восточной группой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил: российские войска отступили до двух километров за российскими рубежами на неопределенных участках Бахмутского фронта. Это заявление Сырского вызвало ответ владельца ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина, что украинские войска начали контрнаступление и отразили три километра территории в Бахмуте и вокруг него.

"Распределение сил обороны в сочетании с изменениями в геометрии боевого пространства также свидетельствует, что опасность российского окружения значительных украинских сил в Бахмуте, возможно, прошла. Силы "Вагнера", вероятно, будут продолжать проводить фронтовые наступления на Бахмут, что позволит украинским силам проводить организован уход из угрожающих районов в более мелком частичном охвате, а не сталкиваться с большим окружением", – говорят в Институте.

Напомним, в Бахмуте на Донетчине почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским интервентам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

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