12 двухсотых: 'призраки Бахмута' показали свою работу по уничтожению врага на восточном фронте (видео)

Украинские защитники возле Бахмута за одну засаду ликвидировали сразу 12 российских боевиков. Трем захватчикам удалось спастись.

Титаническую работу провели бойцы сил специальных операций. Видео работы наших Героев опубликовано в Телеграм-канале ССО.

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На кадрах можно увидеть ночную работу снайперов, отследивших врага и нанесших огненное поражение.

Видео дня

"В районе Бахмута снайперами Сил специальных операций обнаружено скопление оккупантов. В результате огневого поражения утилизировано 12 целей из 15", — говорится в сообщении.

Напомним, в Бахмуте на Донетчине почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским интервентам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

Замминистра обороны Анна Маляр 14 мая сообщила, что бойцы ВСУ продолжают держать под контролем ситуацию на Бахмутском направлении. Более того, в некоторых районах удается продвигаться и захватывать враждебные позиции.

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