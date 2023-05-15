Артилеристи високоточним пострілом знищили 2С4 'Тюльпан' окупантів (відео)

Українські військові знищують ворожу техніку на південному напрямку. Зокрема, бійці 406-ї окремої артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова ліквідували російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан".

Для цього захисникам України завдали влучного удару з артилерії. Про це повідомили на каналі Військово-морських сил ЗСУ у Telegram.

"Військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади влучним пострілом знищили 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан" російського окупаційного війська – машина намагалася втекти від "очей" наших захисників, але влучні артилеристи високоточним пострілом знищили ворожу техніку", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

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На відео можна побачити, як міномет окупантів заїжджає поміж дерев у спробі заховатися від українських військових. На наступних кадрах видно влучання артилерії, внаслідок чого "Тюльпан" перетворився на гору попелу.

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині тривають запеклі бої. За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

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