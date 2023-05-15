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Війна в Україні

ЗСУ точковими ударами знищили ворожі танки поблизу Кремінної (відео)

Максим Карпенко

ЗСУ точковими ударами знищили ворожі танки поблизу Кремінної (відео)

Українські військові знищують окупантів та російську техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 66-ї окремої механізованої бригади ліквідували танки загарбників у районі Кремінної на Луганщині.

Захисники України завдали точкових ударів за місцем розташування техніки росіян. Про це повідомили на каналі Луганської обласної військової адміністрації у Telegram.

"Поблизу Кремінної ворожі танки знищені військовослужбовцями ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Передова група СБУ на Кремінському напрямку розвідала, де окупанти ховають важку техніку", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що координати розташування танків росіян вдалося отримати за допомогою безпілотників. За цими даними артилеристи 66-ї бригади завдали точних ударів.

На відео можна побачити кадри знищення ворожої техніки.

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині тривають запеклі бої. За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

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Війна в Україні