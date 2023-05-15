ВСУ точечными ударами уничтожили вражеские танки вблизи Кременной (видео)

Украинские военные уничтожают оккупантов и российскую технику на разных участках фронта. В частности, бойцы 66-й отдельной механизированной бригады ликвидировали танки захватчиков в районе Кременной Луганской области.

Защитники Украины нанесли точечные удары по месту расположения техники россиян. Об этом сообщили на канале Луганской областной военной администрации в Telegram.

"Вблизи Кременной вражеские танки уничтожены военнослужащими ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Передовая группа СБУ на Кременском направлении разведала, где оккупанты прячут тяжелую технику", – говорится в сообщении.

Видео дня

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Указывается, что координаты расположения танков россиян удалось получить с помощью беспилотников. По этим данным артиллеристы 66-й бригады нанесли точные удары.

На видео можно увидеть кадры уничтожения вражеской техники.

Напомним, в Бахмуте в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

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