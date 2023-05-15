Вибух у луганському барбершопі: поранено так званого 'міністра внутрішніх справ лнр' Ігора Корнета (відео)

Після серії ранкових вибухів ще один стався у центрі Луганська пообіді. ЗМІ та місцеві пабліки пишуть, що вибух стався у будівлі, де розташовано барбершоп The Brothers – на вулиці Дємьохіна.

Заявляють, що вибух міг бути замахом на одного з керівників "МВС лнр". "Внаслідок вибуху у барбершопі поранено "міністра внутрішніх справ ЛНР" та зрадника України Ігора Корнета", – повідомляють у телеграм-каналах.

За даними деяких ЗМІ, у Луганську при замаху на Корнета загинув 1 цивільний, 3 охоронці поранені.

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Тим часом у Телеграм-каналі так званий "тимчасово виконуючий обов'язки голови Луганської народної республіки" Леонід Пасєчнік повідомив, що унаслідок вибуху є постраждалі.

"Вибух пролунав у самому центрі Луганська в годину пік, що на вулиці Демьохіна. На жаль є постраждалі. За попередніми даними – підрив. Швидкі, МНС, усі профільні відомства вже працюють на місці події", – написав він.

У телеграм-каналах місцеві мешканці повідомляють, що поряд із місцем вибуху знаходиться "Луганське обласне телебачення".

Нагадаємо, 12 травня вибухи пролунали у Луганську на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту. Зазначалося, що вибух стався на заводі "Поліпак" та біля нафтобази в Луганську.

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