'Френдли файер' в Крыму: российская гиперзвуковая ракета 'Калибр' упала в лесу

На территории оккупированного Крыма в лесу упала российская ракета "Калибр". Это произошло в районе села Вулкановка Ленинского района.

Как сообщает Telegram-канал Astra, ракету заметил местный пастух утром 17 мая. Российская крылатая ракета "Калибр" упала в Крыму.

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"По данным ASTRA, ракету в районе села Вулкановка Ленинского района аннексированного Крыма в лесу обнаружил пастух 17 мая в 6:30 утра. Эксперты, выехавшие на место, пришли к выводу, что упавшая ракета — "Калибр", принадлежащий МО рф. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Справка: крылатая ракета "Калибр" находится на вооружении российской армии. Россия запускает эти ракеты по Украине с разных платформ, таких как корабли, подлодки и наземные комплексы.

Основные характеристики ракеты "Калибр":

Дальность полета: от 300 до 2500 километров, в зависимости от модификации.

Скорость: сверхзвуковая до 0,8 Мах.

Масса ракеты: около 1,8 тонны.

Наведение: ракета может быть снабжена инерционной системой наведения или активной радиолокационной системой наведения.

Ракета "Калибр" используется для удара по наземным и морским целям. Ее многофункциональная система наводки и дополнительные блоки обеспечивают высокую точность удара. В частности, есть версии для удара по кораблям и береговым объектам.

Напомним, в ночь на 17 мая российские боевики атаковали Украину ракетами из северного, южного и восточного направления. Было выпущено 18 ракет разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Среди них 6 "Кинжалов" и 9 "Калибров". Все ракеты были уничтожены силами ПВО Украины.

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