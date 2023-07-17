У Єйську в росії на очах відпочивальників впав у воду літак Су-25, пілот катапультувався, проте не вижив (відео)

Жителі Єйська у Краснодарському краї росії повідомляють про падіння літака. Імовірно, це штурмовик Су-25. Зазначається, що пілот встиг катапультуватись, проте отримав значні травми і його не змогли реанімувати.

У соцмережах росіяни публікують відео падіння літака та його наслідки. За словами очевидців, авіасудно впало в Єйський Лиман — затоку на північному сході Азовського моря.

На центральний пляж зараз з'їхалися рятувальні служби, а в небі кружляють гелікоптери.

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За даними росЗМІ, пілота, що встиг катапультуватися, намагалися реанімувати, проте марно.

"За попередньою інформацією, пілот Су-25 зламав ноги під час приземлення. Крім того, під час падіння на пілота впав купол парашута, заплуталися стропи. Чоловік наковтався води й мало не потонув. Проте пілот зміг протриматись до прибуття рятувальників. Наразі його вже доставили до берега, пілота реанімують", – йшлося у повідомленні.

Однак згодом росіяни повідомили, що пілот помер під час реанімації.

Попередня причина катастрофи Су-25 в Єйську — відмова двигуна, — заявили у Південному військовому окрузі рф.

Нагадаємо, у квітні на росії заявили, що в Брянській області нібито впав "український" легкомоторний літак. За даними росіян, пілот вижив, його затримали.

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