На росії буцімто впав український літак: 'пілота' схопили росіяни (відео)

На росії стверджують, що в Брянській області нібито впав "український" легкомоторний літак. За даними росіян, пілот вижив, його затримали.

Чоловік під час допиту заявив, що буцімто виконував "замовлення щодо перевірки української ППО". Про це повідомила низка росЗМІ з посиланням на фсб.

Російські силовики стверджують, що "український льотчик" нібито "спробував сховатися на території України", а прикордонники буцімто зафіксували порушення кордону рф.

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"Завдання було таке: летіти на малій висоті за ведучим і за командою ведучого сфотографувати, коли він скаже", – розповідає чоловік на відео фсб.

Відео дня

Літак приземлився в полі в Клинцівському районі. Місцеві жителі нібито помітили його та повідомили правоохоронцям, після чого силовики виявили пілота. Він нібито намагався сховатися в лісі.

Чоловік повідомив, що він цивільний, але у фсб рф вважають, що льотчик насправді займався розвідкою. Росіяни запевняють, буцімто знайшли "присипані землею" автомат, боєприпаси та бронежилет.

Нагадаємо, раніше у російському місті Ярославль загорівся моторний завод. Там виготовляють двигуни до різної російської військової техніки, зокрема для ядерних комплексів.

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