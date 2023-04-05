На россии якобы упал украинский самолет: 'пилота' схватили россияне (видео)

На россии утверждают, что в Брянской области якобы упал "украинский" легкомоторный самолет. По данным россиян, пилот выжил, его задержали.

Мужчина во время допроса заявил, что якобы выполнял "заказ по проверке украинского ПВО". Об этом сообщил ряд росСМИ со ссылкой на фсб.

Российские силовики утверждают, что "украинский летчик" якобы "попробовал скрыться на территории Украины", а пограничники якобы зафиксировали нарушение границы рф.

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"Задача была такова: лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет", – рассказывает мужчина на видео фсб.

Видео дня

Самолет приземлился в поле в Клинцевском районе. Местные жители якобы заметили его и сообщили правоохранителям, после чего силовики обнаружили пилота. Он якобы пытался скрыться в лесу.

Мужчина сообщил, что он гражданский, но в фсб рф считают, что летчик на самом деле занимался разведкой. Россияне уверяют, что нашли "присыпанные землей" автомат, боеприпасы и бронежилет.

Напомним, ранее в российском городе Ярославль загорелся моторный завод. Там производят двигатели к разной российской военной технике, в частности для ядерных комплексов.

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