У елітному ЖК Москви пролунав вибух: загиблим може бути президент Федерації боксу 'ДНР' Армен Саркісян, є поранені (відео)

Вранці 3 лютого в елітному житловому комплексі "Алые Паруса" в Москві прогримів вибух, унаслідок якого загинула одна людина, ще кілька отримали поранення. Причиною інциденту став вибух "невстановленого пристрою".

Перші повідомлення про вибух на першому поверсі будівлі почали надходити близько 9:00. На місце оперативно прибули бригади швидкої допомоги та пожежники. Очевидці припускають, що вибух стався у ліфтовому холі однієї з висотних веж комплексу. Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ та телеграм-канали.

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За попередніми даними, вибух стався в той момент, коли у під’їзд заходив один із мешканців разом із охоронцями. Імовірно, саме ця людина загинула. Однак через значні пошкодження обличчя особу загиблого поки що не вдалося встановити. Щонайменше п’ятеро осіб отримали поранення.

Деякі російські телеграм-канали висувають версію про замах. Водночас у російських оперативних службах заявили, що причиною події став вибух невідомого пристрою, а за фактом вибуху вже порушено кримінальну справу.

Також повідомляється, що серед постраждалих - Олег Каспірович, який раніше був "заступником командира окремого загону спецпризначення управління Кримського територіального командування ВВ МВС". Він перебував у базі "Миротворця".

Він міг бути охоронцем Саркісяна - "президента Федерації боксу ДНР" і творця батальйону "Арбат".

Оновлено: Армен Саркісян помер у реанімації, не приходячи до тями. Попередня причина - проникаюче поранення грудей осколком, у районі серця.

Нагадаємо, дрони атакували авіазавод у Казані.

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