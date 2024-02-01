У ЄС погодили допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро — Шарль Мішель

Усі 27 країн ЄС домовилися про допомогу Україні на суму 50 мільярдів євро. Програма розрахована на чотири роки.

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Про це повідомив президент ради Шарль Мішель у соцмережі Х (Твіттер).

"Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що поставлено на карту", – йдеться у повідомленні.

Виходячи з повідомлення Шарля Мішеля, виділення грошей для України підтримав й угорський лідер Віктор Орбан, який виступав проти такого рішення – позиція Угорщини блокувала згоду решти 26 країн членів ЄС.

На сайті Євроради зазначається, що 50 мільярдів євро на фінансування в Україні – це 17 мільярдів євро грантів і 33 мільярди євро позик.

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